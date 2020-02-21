NYT: Трамп считает, что демократы обратят против него данные спецслужб США о России

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опасается, что демократы в политических целях используют любые данные американских спецслужб о приписываемом России намерении вмешаться в избирательные процессы, чтобы содействовать переизбранию нынешнего главы государства. С таким утверждением выступила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times .

По данным ее источников, разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. Сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон, проводивший брифинг, демонстративно акцентировал внимание на приписываемых России попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа. Республиканцы в спецкомитете оспорили это заключение, отметив, что нынешняя администрация проводит жесткий курс в отношении Москвы и старается укреплять систему безопасности в Европе.

Согласно публикации, президент США, узнав о таком брифинге, высказал опасения, что демократы, которые также входят в состав спецкомитета по разведке Палаты представителей, обязательно используют данные спецслужб в предвыборной борьбе. Трамп крайне отрицательно воспринял присутствие на брифинге конгрессмена Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), который играл одну из главных ролей в провалившейся попытке добиться импичмента главы государства.

По данным источников газеты, Трамп 14 февраля устроил разнос исполняющему обязанности директора национальной разведки Джозефу Макгуайру. Пирсон, проводивший брифинг, является одним из помощников Макгуайра. Президент США в среду информировал о решении заменить Макгуайра на действующего американского посла в Германии Ричарда Гренелла. Директор национальной разведки США считается координатором деятельности 16 американских разведывательных ведомств.

The New York Times обратилась за комментариями в аппарат директора национальной разведки и в Белый дом. В первом случае поступил отказ. В Белом доме пока не ответили на запрос газеты.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.