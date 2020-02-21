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Распространение коронавируса нового типа

В Японии правящая партия отложила съезд из-за коронавируса

Новые сроки пока не определены

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии приняла в пятницу решение отложить свой назначенный на 8 марта съезд из-за распространения нового коронавируса. За это проголосовали члены организационного комитета мероприятия, сообщает информационное агентство Kyodo. Новые сроки проведения съезда пока не определены.

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Ранее в правящей партии рассматривался также вариант с сокращением масштабов мероприятия, включая отмену традиционного банкета. Однако в организационном комитете в итоге приняли решение перенести съезд, поскольку признали опасным его проведение с большим скоплением людей. На ежегодный съезд ЛДП под председательством ее лидера, премьер-министра Синдзо Абэ собираются депутаты от партии в парламенте и местных законодательных собраниях, руководство и актив региональных организаций.

Ранее было также принято решение из-за распространения коронавируса отменить в Токио массовые мероприятия, приуроченные к 60-летию нового императора Японии Нарухито, они должны были состояться в день его рождения, 23 февраля. Обычно монарх с членами семьи несколько раз появляется по этому случаю на балконе своего дворца, приветствуя собравшихся. Их число на предыдущем таком мероприятии превысило 80 тыс. человек.

Решено также из-за опасности распространения инфекции сократить масштабы запланированного на 1 марта традиционного Токийского марафона - самого массового в Японии. На него уже записались около 38 тыс. человек, однако участвовать в забеге теперь будут только около 300 специально приглашенных спортсменов, профессиональных марафонцев и людей с ограниченными возможностями. В Японии также массово отменяются и другие общественные мероприятия с большим скоплением людей.

При этом власти сообщили, что пока не собираются давать официальное указание о запрете всех массовых встреч, включая выпускные церемонии в школах. Принимать решения об этом должны их организаторы, неоднократно заявлял министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

В Японии сейчас выявлено 728 случаев заражения новым коронавирусом, три человека скончались. Большинство инфицированных (634 человека) - пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Теги
ЯпонияКитайАбэ, СиндзоНарухито (император Японии)Распространение коронавируса нового типа
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