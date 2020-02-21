Оппозиция Венесуэлы создаст международные комиссии в попытке оказать давление на РФ и КНР

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция планирует создать международные комиссии, целью которых будет оказание давления на Россию и Китай, чтобы изменить их позицию относительно внутриполитического кризиса в Боливарианской Республике. Об этом в пятницу сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Мы собираемся создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и обратиться к таким странам, как Россия и Китай, которые сегодня могут влиять на режим [президента Николаса Мадуро] и способствовать восстановлению демократии в Венесуэле", - написал он в своем Twitter.

Оппозиционер добавил, что собирается сделать в пятницу важные объявления. "Я прошу венесуэльцев, как внутри страны, так и за ее пределами, помочь нам распространить послание, которое мы собираемся озвучить. Внимательно следите за сегодняшними объявлениями", - отметил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.