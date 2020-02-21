Гуайдо объявил, что очередная акция протеста состоится 10 марта

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех граждан страны выйти на акцию протеста 10 марта. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления в Каракасе.

Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

"Они [власти] убили Республику, но Венесуэла живет в каждом из вас. 10 марта мы пойдем к Национальной ассамблее. Мы выйдем на улицы, чтобы потребовать [свободу]", - заявил Гуайдо, чье выступление транслировал венесуэльский телеканал Тэ-увэ-увэ.

Оппозиционер добавил, что Венесуэла "нуждается по-настоящему в свободных президентских выборах".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.