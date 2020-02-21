20 вопросов президенту: Путин об Украине
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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

По мнению украинской стороны, Москва нарушает суверенные права Киева на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги сможет рассмотреть дело против России.

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"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в Twitter.

"Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск", - добавил он.

Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Теги
УкраинаРоссияПристайко, Вадим Владимирович
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