В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа из Британии в США

ТАСС, 23 февраля. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Великобритании не экстрадировать создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление перед слушаниями по данному вопросу, которые начнутся 24 февраля в Лондоне, было опубликовано в воскресенье на официальном сайте организации.

"Я призываю власти Великобритании не экстрадировать Джулиана Ассанжа, слушания по делу которого состоятся в понедельник, - приводятся слова Дезира на сайте ОБСЕ. - Я чрезвычайно обеспокоен большим количеством предъявленных ему обвинений и несоразмерным сроком вплоть до 175 лет тюремного заключения, которое может грозить ему в случае экстрадиции и обвинительного приговора".

Дезир также отметил, что экстрадиция Ассанжа может нанести существенный ущерб свободе СМИ. "Необходимо принять во внимание общественный интерес, который вызвали некоторые публикации WikiLeaks в 2010 году в связи с тем, что содержали подробности о важных расследованиях и новостях, - указал представитель ОБСЕ. - Необходимо понимать влияние, которое будет оказано на свободу выражения и свободу СМИ в случае его экстрадиции и вынесения обвинительного приговора. Это может оказать негативное воздействие на журналистику и свободу СМИ".

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ продолжит внимательно следить за ходом дела создателя WikiLeaks, отмечается в заявлении.