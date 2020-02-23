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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа из Британии в США

Как отметил представитель организации Арлем Дезир, такое решение может нанести существенный ущерб свободе СМИ

ТАСС, 23 февраля. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Великобритании не экстрадировать создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление перед слушаниями по данному вопросу, которые начнутся 24 февраля в Лондоне, было опубликовано в воскресенье на официальном сайте организации.

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"Я призываю власти Великобритании не экстрадировать Джулиана Ассанжа, слушания по делу которого состоятся в понедельник, - приводятся слова Дезира на сайте ОБСЕ. - Я чрезвычайно обеспокоен большим количеством предъявленных ему обвинений и несоразмерным сроком вплоть до 175 лет тюремного заключения, которое может грозить ему в случае экстрадиции и обвинительного приговора".

Дезир также отметил, что экстрадиция Ассанжа может нанести существенный ущерб свободе СМИ. "Необходимо принять во внимание общественный интерес, который вызвали некоторые публикации WikiLeaks в 2010 году в связи с тем, что содержали подробности о важных расследованиях и новостях, - указал представитель ОБСЕ. - Необходимо понимать влияние, которое будет оказано на свободу выражения и свободу СМИ в случае его экстрадиции и вынесения обвинительного приговора. Это может оказать негативное воздействие на журналистику и свободу СМИ".

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ продолжит внимательно следить за ходом дела создателя WikiLeaks, отмечается в заявлении.

Теги
СШАВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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