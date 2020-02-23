{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

По официальным данным, число заболевших в Иране достигло 43

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого министерства внутренних дел.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Турецко-иранская граница закрыта из-за коронавируса", - приводит заявление МВД телеканал A Haber.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, Анкара временно приостанавливает транспортное сообщение с соседней страной. Эти ограничения коснутся авиаперелетов, движения поездов и пересечения границы на автотранспорте.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. По официальным данным, сейчас их число достигло 43, восемь из них закончились летально.

Теги
ИранТурция
Реклама на ТАСС
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,5%
Как заявил глава МВД страны Абдольреза Рахмани Фазли, причиной задержки объявления явки стала необходимость согласования всех показателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС