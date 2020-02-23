Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого министерства внутренних дел.

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"Турецко-иранская граница закрыта из-за коронавируса", - приводит заявление МВД телеканал A Haber.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, Анкара временно приостанавливает транспортное сообщение с соседней страной. Эти ограничения коснутся авиаперелетов, движения поездов и пересечения границы на автотранспорте.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. По официальным данным, сейчас их число достигло 43, восемь из них закончились летально.