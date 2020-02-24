Британский суд начнет рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Судебный процесс, который правозащитники во всем мире уже назвали принципиально важным с точки зрения будущего свободы выражения мнений и свободы прессы, будет разбит на две части. Его первый этап продлится вплоть до пятницы, после чего в процессе будет объявлен перерыв на три месяца. Рассмотрение дела возобновится 18 мая и продлится еще три недели.

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС /. Рассмотрение дела об экстрадиции создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты начнется в понедельник в британской столице. Местом для проведения слушаний выбран расположенный на юго-востоке Лондона Королевский суд Вулиджа. Он соединен подземным проходом с тюрьмой усиленного режима Белмарш, в которой с апреля прошлого года содержится 48-летний Ассанж.

Как ожидается, первая часть процесса будет посвящена зачитыванию выдвинутых против Ассанжа уголовных обвинений. Речь идет о внушительном списке, учитывая то, что Минюст США обвиняет австралийца по 18 пунктам, в том числе в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Совокупно по выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Сторона защиты намерена представить основную часть своих аргументов в мае.

Перед судьей Ванессой Барайтсер не будет стоять задачи вынести вердикт по предъявленным обвинениям. Ей предстоит лишь постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года между странами закону об экстрадиции или нет, то есть - может ли основатель WikiLeaks быть выдан Соединенным Штатам.

Правозащитники против экстрадиции

Против такого варианта развития событий активно выступают основные мировые правозащитные организации и известные активисты. Они указывают на то, что экстрадиция Ассанжа самым негативным образом отразится на деятельности как журналистов, так и всех людей, которые выступают за подотчетность правительств перед обществом.

Так, правозащитная организация Amnesty International назвала преследование Ассанжа Вашингтоном "полномасштабным посягательством" на право свободно выражать свои мнения. Она опасается, что в США Ассанж может столкнуться с условиями содержания, "которые равносильны пыткам и другим видам жестокого обращения, включая длительное одиночное заключение".

Против экстрадиции высказались среди прочих представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Активную позицию занял и специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он заявил, что если Лондон пойдет навстречу США, то "с верховенством закона будет полностью покончено". По мнению спецдокладчика ООН, приговор Ассанжу за свободу прессы имел бы характер глобального прецедента, и в будущем этот прецедент может быть применен "к любому, кто попытается вытащить на свет грязное белье сильных мира сего".

За два дня до начала слушаний в центре Лондона прошла акция в поддержку Ассанжа, в которой приняли участие один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, известный дизайнер Вивьен Вествуд, композитор Брайан Ино и экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.

"Мы живем не в свободной стране, а в обычной собачьей будке. Мы лаем и виляем хвостами по команде наших заокеанских хозяев и господ", - сказал Уотерс, высказав сомнения в независимости британской судебной системы. Он также обратился к главе британского правительства Борису Джонсону с призывом прекратить судебный процесс об экстрадиции создателя WikiLeaks.