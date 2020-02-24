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Власти Китая отложили сессии законодательного и консультативного органов из-за вируса

Такое решение принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение отложить проведение ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган). Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое решение было принято на открывшемся в понедельник 16-м заседании Постоянного комитета (ПК) ВСНП.

"Согласно постановлению, будет целесообразно отсрочить третью сессию ВСНП 13-го созыва. Точные сроки проведения сессии будут определены отдельным решением ПК ВСНП", - приводит телеканал выдержки из решений заседания.
 

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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