Власти Китая отложили сессии законодательного и консультативного органов из-за вируса

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение отложить проведение ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган). Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое решение было принято на открывшемся в понедельник 16-м заседании Постоянного комитета (ПК) ВСНП.

"Согласно постановлению, будет целесообразно отсрочить третью сессию ВСНП 13-го созыва. Точные сроки проведения сессии будут определены отдельным решением ПК ВСНП", - приводит телеканал выдержки из решений заседания.

