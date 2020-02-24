Защита Ассанжа опасается, что он совершит самоубийство, если будет выдан США

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Защита создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа опасается, что он совершит самоубийство, если будет экстрадирован из Великобритании в США. С таким предупреждением выступил адвокат австралийца Эдвард Фицджеральд в Королевском суде Вулиджа, где в понедельник начались слушания по делу о выдаче Ассанжа властям Соединенных Штатов.

Юрист зачитал заявление осматривавшего Ассанжа врача-психиатра, который выразил уверенность в том, что "если экстрадиция в США станет неизбежной, господин Ассанж найдет способ покончить с собой".

Фицджеральд также заявил, что в США Ассанж не может рассчитывать на справедливое разбирательство, а строгость судебного наказания с высокой вероятностью будет несоразмерна приписываемым ему преступлениям. Адвокаты основателя WikiLeaks также опасаются, что в американской тюрьме он столкнется с "негуманным и унижающим его достоинство обращением".

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Он обвиняется в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Совокупно по выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Стартовавший в понедельник процесс займет четыре недели и будет разбит на две части. Первый этап продлится до пятницы, после чего в процессе будет объявлен перерыв на три месяца. Рассмотрение дела возобновится 18 мая и продлится еще три недели.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы.