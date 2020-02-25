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Премьер-министр Восточного Тимора подал прошение об отставке

По информации агентства Reuters, Таур Матан Руак принял такое решение после того, как поддерживающая его коалиция в парламенте распалась

ТАСС, 25 февраля. Премьер-министр Восточного Тимора Таур Матан Руак направил письмо с прошением об отставке президенту страны Франсишку Гутерришу. Об этом, как передает агентство Reuters, премьер сообщил журналистам во вторник.

"Я отправил письмо [с прошением об отставке] президенту", - заявил Таур Матан Руак. Он добавил, что готов оставаться на посту до тех пор, пока прошение не будет одобрено, чтобы гарантировать непрерывную работу правительства.

Как отмечает агентство, премьер принял решение об отставке после того, как поддерживающая его коалиция в парламенте распалась.

Теги
Восточный ТиморТаур Матан Руак
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