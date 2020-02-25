СМИ: личности 13 проходящих по делу MH17 свидетелей останутся в тайне

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Личности 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года, останутся в тайне. Об этом сообщила во вторник голландская телевизионная программа Nieuwsuur .

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Судебный следователь постановил, что они имеют право на защиту, поскольку они могут чувствовать себя в опасности или может существовать угроза их здоровью или безопасности", - утверждают журналисты, ссылаясь на попавшие в их распоряжение документы.

Из документов также следует, что повестки о вызове в суд направлены прокуратурой всем четырем подозреваемым 2 октября 2019 года. Им предъявляются обвинения в убийстве.

Кроме того, по данным Nieuwsuur, одному свидетелю было отказано в сохранении личности в тайне. Судебные следователи считают, что этот свидетель может чувствовать себя в опасности, однако гарантировать его анонимность практически невозможно. Интерес также представляет тот факт, что большинство свидетелей, которые получат защиту, давали свои показания в 2019 году. В общей сложности речь идет о девяти лицах. Трое дали показания в 2018 году и один - в 2016 году.