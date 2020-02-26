Президент Киргизии: официальный статус русского языка в стране меняться не будет

БИШКЕК, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Статус русского языка в Киргизии меняться не будет, и власти республики намерены содействовать его популяризации. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии своего визита в Россию глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков.

"В конституции Кыргызстана русский язык закреплен как официальный. Его статус останется и не будет меняться. У нас русский язык широко применяется во всех сферах жизни. Русский язык прежде всего обеспечивает возможность для межнационального общения и ознакомления с культурой, историей, традициями наших стран и народов", - сообщил он.

По словам Жээнбекова, во время перекрестного года Киргизии в России и России в Киргизии, церемония открытия которого пройдет 27 февраля в Москве, состоится комплекс мероприятий, направленных на поддержку русского языка. "Например, проведение международных просветительских экспедиций в Кыргызской Республике, организация стажировок для учителей наших школ и преподавателей вузов с использованием информационных технологий, направленных на изучение русского языка и знакомство с русской культурой, литературой и российским образованием", - продолжил президент.

Представители Киргизии в текущем году примут участие в международном конкурсе чтецов русской классической литературы, а также будет официально открыт филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ош. "Благодаря хорошему знанию русского языка, наши граждане более комфортно чувствуют себя в России", - считает Жээнбеков.

В то же время, признал он, в республике существуют трудности, связанные с изучением русского языка. "Проблемы имеются. Одна из них - это уровень преподавания русского языка в регионах. При поддержке России мы намерены улучшить ситуацию", - подчеркнул глава государства.