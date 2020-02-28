СМИ: представитель Эрдогана и помощник Трампа по нацбезопасности провели переговоры

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел в пятницу переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом сообщает телеканал NTV.

Разговор Калына и О'Брайена проходили на фоне сообщений о гибели 22 турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Детали их переговоров не сообщаются.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.