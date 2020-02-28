Глава МИД Британии пригрозил усилением санкций в ответ на операцию армии Сирии в Идлибе

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб резко осудил военную операцию армии Сирии на севере страны, пригрозив усилением санкций в отношении Дамаска. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Форин оффиса.

"Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью. Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими международными партнерами над тем, чтобы еще больше закрутить гайки, пока эти преступления не прекратятся", - сказал Рааб.

17 февраля Великобритания, вышедшая из состава Евросоюза 31 января, присоединилась к новым санкциям ЕС против властей Сирии. В черный список ЕС были добавлены восемь бизнесменов и две компании, чья деятельность, с точки зрения Брюсселя, "приносила пользу режиму президента Сирии Башара Асада".

Говоря об обострении ситуации в провинции Идлиб, Рааб "осудил убийство как минимум 33 турецких солдат, совершенное вчера (в ночь с четверга на пятницу мск)". "Мы поддерживаем усилия, предпринимаемые нашим союзником по НАТО Турцией для проведения переговоров о немедленном и устойчивом прекращении огня в Идлибе, необходимом, чтобы эта и без того опасная ситуация не ухудшилась в дальнейшем", - сообщил глава Форин оффиса. Он отметил, что Лондон выступил с инициативой проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое намечено на полночь мск.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.