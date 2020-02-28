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Сирийско-турецкий конфликт

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Идлибе

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен сообщил, что встреча пройдет по инициативе Великобритании в открытом формате
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© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу открытое заседание, на котором обсудит обострение ситуации в провинции Идлиб. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен, председательствующий в Совете в феврале.

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"По инициативе Великобритании Совет Безопасности обсудит сегодня эскалацию в Идлибе", - сказал собеседник агентства. По его словам, встреча пройдет в открытом формате и начнется в 00:00 мск.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Теги
СирияВеликобританияСирийско-турецкий конфликт
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