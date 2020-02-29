Госдеп: контакты США и России пока не привели к выработке двустороннего подхода по Ливии

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Контакты между США и Россией пока не привели к выработке двустороннего подхода по ситуации в Ливии. Соответствующее заявление сделал в пятницу на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

"Мы провели пару двусторонних встреч с заместителем главы МИД России [Михаилом] Богдановым (является также спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки - прим. ТАСС) <...> в Берлине, - сообщил сотрудник Госдепартамента. - Наш посол в Москве [Джон] Салливан [также] встречался с Богдановым".

"Так что мы начали обмениваться точками зрения, но пока не выработали двусторонний подход", - заключил он.

28 января Богданов и Салливан обсудили ситуацию в Ливии и российско-американское взаимодействие на Ближнем Востоке и севере Африки.