Новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве Казахстана и ЕС вступило в силу

НУР-СУЛТАН, 1 марта. /ТАСС/. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) Казахстана и Европейского союза, подписанное в 2015 году, с воскресенья полностью вступило в силу. Частичное применение отдельных аспектов документа началось еще в 2016 году, теперь же стороны смогут приступить к полной имплементации всех положений СРПС, которые охватывают 29 конкретных направлений.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в МИД республики, в их число входят экономика, финансы, транспорт, энергетика, охрана окружающей среды, образование, защита данных, миграция, верховенство закона и борьба с коррупцией. "В СРПС заложены правовые основы сотрудничества и в других сферах, которые не были предусмотрены в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 1995 года. В их числе - космическая безопасность, противодействие распространению оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, сотрудничество в сфере государственной службы и другие", - уточнили в ведомстве.

Как напомнили в министерстве, правовую основу отношений между Казахстаном и ЕС заложило Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 23 января 1995 года, вступившее в силу летом 1999 года. Однако поскольку после подписания СПС и Казахстан, и Евросоюз прошли через важные политические, экономические и социальные перемены, затронувшие практически все области сотрудничества, было решено заключить новое базовое соглашение, призванное отразить эти изменения. "СРПС знаменует собой начало качественно нового этапа казахстанско-европейских отношений и призвано заменить аналогичный документ, действовавший с июля 1999 года", - указали в МИД.

Что уже сделано

По данным ведомства, с 1 мая 2016 года началось частичное применение отдельных положений СРПС для имплементации тех аспектов, которые входят в компетенцию Европейской комиссии, в том числе раздела "Торговля и предпринимательство". "В частности, успешно работают новые двусторонние структуры взаимодействия: комитет сотрудничества в торговой конфигурации и подкомитет по таможенным вопросам, а также подкомитет по энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата. Их деятельность способствует эффективному рассмотрению широкого круга вопросов двусторонней торговли и непосредственно связанных с нею сфер взаимодействия, в том числе продвижения казахстанского экспорта в ЕС", - пояснили в ведомстве.

Как считают в МИД республики, немаловажным достижением стало закрепление договоренности о возможности параллельной подготовки соглашения об облегчении визового режима для граждан Казахстана и ЕС одновременно с соглашением о реадмиссии между республикой и сообществом.

"Полное использование потенциала соглашения соответствует интересам Казахстана, поскольку проводимая в стране модернизация политической, экономической и социальной жизни открывает новые перспективы сотрудничества с Европейским союзом в таких сферах, как цифровизация экономики, повышение энергоэффективности, развитие транспортно-логистического сектора, экспорт сельскохозяйственной продукции, совершенствование системы образования и другие", - подчеркнули в министерстве.

Системный диалог

Там также отметили, что СРПС полностью учитывает обязательства республики как в рамках Всемирной торговой организации, так и в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"12 ноября 2019 года на 5-м заседании "Астана клуб" первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что будущее Евразии он видит в построении единого сообщества, опорой которого должен стать системный экономический диалог между ключевыми интеграционными объединениями континента, - напомнили в МИД. - По его мнению, прагматичное сотрудничество между ЕАЭС, ЕС, Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и инициативой "Пояс и путь" даст мощный импульс в формировании "Большой Евразии", стабилизируя все политическое пространство крупнейшего материка мира".

В этой связи Назарбаев как почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета выразил готовность оказать всестороннюю поддержку процессу внедрения диалогового механизма партнерства ЕС - ЕАЭС, добавили в министерстве иностранных дел Казахстана.