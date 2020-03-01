{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Социал-демократы признали поражение на парламентских выборах в Словакии

По итогам подсчета 75,95% бюллетеней, за кандидатов от партии "Обычные люди и независимые личности" проголосовали 24,84% избирателей

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Партия "Направление - социал-демократия", представители которой в течение последних восьми лет возглавляли словацкое правительство, признали поражение на парламентских выборах в республике. Победу в них одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). Соответствующее заявление сделал в воскресенье действующий премьер-министр и один из лидеров социал-демократов Петер Пеллегрини, слова которого привело Словацкое радио.

На эту тему
В Словакии парламентские выборы укрепили позиции центристов

"Победитель [выборов] ясен, - отметил он. - Поздравляю ОЛНЛ и ее лидера Игоря Матовича".

Социал-демократы, по словам Пеллегрини, перейдут в оппозицию, если не будут приглашены партией-победительницей к участию в новой правительственной коалиции. ОЛНЛ до сих пор отрицала эту возможность.

По итогам подсчета 75,95% голосов избирателей, которые приняли участие в парламентских выборах, за кандидатов от ОЛНЛ проголосовали 24,84%. "Направление - социал-демократия" заручилась поддержкой у 18,82% пришедших на избирательные участки. В парламент имеют шанс пройти шесть из 24 политических субъектов республики.

ОЛНЛ, если окончательные итоги выборов, которые ожидаются в ближайшие часы, подтвердят ее победу, готова начать переговоры о формировании нового правительства Словакии. Такое заявление сделал Матович. Президент республики Зузана Чапутова сказала журналистам в субботу, что поручит создать кабинет лидеру той демократической партии, которая добьется наибольшего успеха на выборах.

Теги
СловакияПеллегрини, ПетерЧапутова, Зузана
Реклама на ТАСС
Лидер победившей партии сформирует словацкое правительство с бывшей оппозицией
В ближайшее время Игорь Матович рассчитывает получить поручение президента республики Зузаны Чапутовой начать переговоры о формировании кабмина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС