Социал-демократы признали поражение на парламентских выборах в Словакии

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Партия "Направление - социал-демократия", представители которой в течение последних восьми лет возглавляли словацкое правительство, признали поражение на парламентских выборах в республике. Победу в них одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). Соответствующее заявление сделал в воскресенье действующий премьер-министр и один из лидеров социал-демократов Петер Пеллегрини, слова которого привело Словацкое радио .

"Победитель [выборов] ясен, - отметил он. - Поздравляю ОЛНЛ и ее лидера Игоря Матовича".

Социал-демократы, по словам Пеллегрини, перейдут в оппозицию, если не будут приглашены партией-победительницей к участию в новой правительственной коалиции. ОЛНЛ до сих пор отрицала эту возможность.

По итогам подсчета 75,95% голосов избирателей, которые приняли участие в парламентских выборах, за кандидатов от ОЛНЛ проголосовали 24,84%. "Направление - социал-демократия" заручилась поддержкой у 18,82% пришедших на избирательные участки. В парламент имеют шанс пройти шесть из 24 политических субъектов республики.

ОЛНЛ, если окончательные итоги выборов, которые ожидаются в ближайшие часы, подтвердят ее победу, готова начать переговоры о формировании нового правительства Словакии. Такое заявление сделал Матович. Президент республики Зузана Чапутова сказала журналистам в субботу, что поручит создать кабинет лидеру той демократической партии, которая добьется наибольшего успеха на выборах.