{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп поздравил президента Афганистана с подписанием соглашения с "Талибаном"

Американский лидер выразил уверенность в том, что афганское правительство сможет предпринять последующие шаги в урегулировании этого конфликта

ТАСС, 1 марта. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре поздравил афганского коллегу Ашрафа Гани с подписанием мирного соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом Гани написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мне позвонил президент Дональд Трамп и поздравил меня с важными изменениями, произошедшими вчера в продвижении мирного процесса [в Афганистане]. Президент выразил уверенность в том, что афганское правительство сможет предпринять последующие шаги в этом процессе", - написал афганский лидер.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Зариф назвал соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона
Глава МИД Ирана считает, что аналогичная ситуация произошла или произойдет в Сирии, Ираке и Йемене
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС