NYT: демократ Буттеджадж намерен поддержать предвыборную кампанию Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, завершивший в воскресенье свою предвыборную кампанию, намерен поддержать бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, о своем решении бывший мэр Саут-Бенда намерен объявить на митинге, который состоится вечером в понедельник в Далласе (штат Техас). Ранее стало известно о том, что сенатор от Миннесоты Эми Клобушар отказалась от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и также намерена поддержать кампанию бывшего вице-президента США. В гонке, помимо Байдена, продолжают участвовать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, а также член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки выгоден Байдену и приведет к поражению Сандерса. "Все его голоса в "супервторник" уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры", - написал Трамп в Twitter.

Так называемый супервторник наступит 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.