Reuters: МАГАТЭ опубликует доклад с критикой Ирана за отказ в доступе экспертов к объектам

ТАСС, 3 марта. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует опубликовать доклад, в котором будет содержаться критика Ирана, который якобы не допускает специалистов к ряду вероятно связанных с ядерной энергетикой объектов для проведения инспекций. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть дипломатов, близких к МАГАТЭ.

По их данным, агентство, помимо планового квартального отчета, в котором будет содержаться информация об увеличении Ираном запасов обогащенного урана, планирует во вторник представить отдельный документ с критикой исламской республики за недостаточное сотрудничество с МАГАТЭ в целом и за отказ в предоставлении доступа к некоторым ядерным объектам, в частности. "Второй доклад будет посвящен вопросам гарантий, связанных с объектами, доступ к которым МАГАТЭ не получило. Мы знаем о двух случаях, однако не знаем, включит ли МАГАТЭ оба этих случая [в отчет]", - приводит Reuters слова европейского дипломата, который не уточнил, какие рекомендации по данной проблеме последуют от агентства.

Собеседник агентства из числа членов Совета управляющих МАГАТЭ указал, что целью готовящегося доклада является демонстрация новой ужесточенной политики генерального директора Рафаэля Гросси, пришедшего на смену Юкие Амано. Как отмечает Reuters, Амано избегал публичной конфронтации с Тегераном, в частности, он поначалу противостоял давлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который призывал экспертов МАГАТЭ проверить объект в Иране, упомянутый им в речи на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году. По результатам проверки указанного места, которая была организована в феврале прошлого года, были обнаружены следы урана, чье происхождение Тегеран пока полностью не объяснил, добавляют дипломаты.

МАГАТЭ, отмечает Reuters, в настоящее время пытается получить доступ к одному или нескольким объектам в Иране, которые, по данным израильской разведки, связаны с ядерной деятельностью. Несколько опрошенных дипломатов заявили, что в докладе будет содержаться информация, как минимум, об одном или двух объектах, доступ к которым якобы не предоставляет Тегеран. Представитель МАГАТЭ пока никак не прокомментировал Рейтеру поступившую информацию.

В ноябре прошлого года один из специалистов МАГАТЭ не был допущен на иранский ядерный объект в Натанзе. По информации Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), в момент проверки на входе сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ и аннулировал лицензию сотрудника на проведение инспекций в стране.