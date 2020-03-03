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Выборы президента США - 2020

Праймериз в некоторых районах штата Теннесси начнутся позже из-за торнадо

Начало первичных выборов отложено на час в округах Дэвидсон и Уилсон

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Первичные выборы (праймериз) в ряде районов штата Теннесси начнутся во вторник на час позже ввиду последствий торнадо, обрушившегося на город Нэшвилл и его пригороды. Об этом сообщил вице-губернатор штата Тре Харгетт.

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Праймериз в "супервторник" проводятся в 14 штатах, включая Теннесси, и в Американском Самоа - заморской территории США. "Голосование в "супервторник" начнется в Нэшвилле на один час позже из-за ущерба, нанесенного в результате торнадо", - написал в своем Twitter Харгетт. По его словам, начало первичных выборов отложено на час в округах Дэвидсон и Уилсон, пострадавших в результате стихийного бедствия.

Вице-губернатор уточнил, что два избирательных участка, организованных в школах, вынуждены закрыться. Власти сообщают о нарушении телефонной связи и рекомендуют избирателям поддерживать контакт в социальных сетях.

Перекрытие улиц, ограничение работы транспорта и отключения электроэнергии вынудили власти повременить с праймериз. В Нэшвилле и его пригородах без электроэнергии остались десятки тысяч потребителей. В целом в штате из-за торнадо погибли не менее девяти человек, более 150 госпитализированы.

На праймериз отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Демократической и Республиканской партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. По итогам первичных выборов во вторник будут распределены голоса 1345 делегатов-демократов. На предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде этой партии для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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