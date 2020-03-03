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Армия США рассчитывает на создание гиперзвукового оружия через три-четыре года

Генерал Джеймс Макконвилл заявил, что создание такого оружия является приоритетом для Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Разработка гиперзвукового оружия является первоочередной задачей для Армии США, и оно может появиться уже через три-четыре года. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл.

"Гиперзвуковое оружие является для нас главным приоритетом, и мы продвигаемся в этом направлении очень быстро, - отметил он. - Уже в скором времени, в течение нескольких месяцев, появится информация о том, чего мы достигли". Он дал понять, что разработка таких систем вооружений может занять три-четыре года.

Затронув вопрос о развертывании подразделений Армии США, он отметил, что в настоящее время 190 тыс. военнослужащих размещены на территории 140 стран. "Мы продемонстрируем боеготовность наших вооруженных сил в ходе учений Defender-Europe 20 ("Защитник Европы 20"), самых крупных за последние 25 лет учений в Европе, и в ходе несколько меньших по масштабам учений в Тихом океане осенью нынешнего года, - отметил Макконвилл. - Эти учения станут не только проверкой наших возможностей по переброске войск, но и укрепят наши возможности по взаимодействию с партнерами и союзниками в сдерживании противника".

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