Блумберг видит для себя единственный шанс сразиться с Трампом на выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг считает, что у него есть единственный шанс сразиться с республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах в США в ноябре, если ни один из претендентов на пост главы государства не наберет в первом туре голоса большинства делегатов предстоящего съезда Демократической партии. Об этом Блумберг заявил во вторник в отделении своего предвыборного штаба в Майами (штат Флорида).

Миллиардер, в отличие от своих соперников-демократов, проводит "супервторник" не в одном из 14 штатов, где в этот день проходят первичные выборы (праймериз), а во Флориде, где праймериз состоятся только 17 марта. "Я не уверен, что нам удастся победить сегодня хоть где-то", - приводит газета The New York Times слова Блумберга.

Он заверил, что твердо настроен вести борьбу до дня голосования 3 ноября, даже если ему и остальным претендентам не удастся получить в первом туре голоса большинства делегатов июльского съезда демократов. "Я не думаю, что смогу победить иным образом", - отметил Блумберг. Он отрицательно ответил на вопрос, стоит ли ему выйти из предвыборной гонки, чтобы не привлекать в свой лагерь сторонников бывшего вице-президента Джозефа Байдена и перестать таким образом косвенно играть на руку сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. "Я не помогаю Берни Сандерсу, я пытаюсь лишь помочь самому себе", - сказал экс-мэр.

На праймериз отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Демократической и Республиканской партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. По итогам первичных выборов во вторник будут распределены голоса 1345 делегатов-демократов. На предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде этой партии для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.