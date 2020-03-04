Депутаты отклонили два вотума недоверия правительству Франции

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) проголосовали против второй резолюции с вотумом недоверия правительству, предложенной основными левыми партиями.

Для принятия резолюции необходимо было набрать абсолютное большинство голосов - 289. Однако резолюция набрала лишь 91 голос. "Таким образом законопроект об установлении универсальной пенсионной системы считается принятым", - подчеркнул спикер Национального собрания Ришар Ферран.

Эта резолюция была предложена тремя основными левыми партиями: Французской социалистической партией, Французской коммунистической партией и движением "Неподчинившаяся Франция".

Ранее депутаты отклонили резолюцию с вотумом недоверия, предложенную депутатом от крупнейшей правой партии "Республиканцы" Дамьеном Абадом. За нее проголосовали 148 членов Национального собрания.

Два вотума недоверия правительству были выдвинуты после того, как премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 февраля заявил о своем намерении утвердить вызвавший ожесточенные споры законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте. В тот день Филипп сообщил парламентариям, что принято решение прекратить длящееся уже 13 дней обсуждение законопроекта и вместо этого принять документ по ускоренной процедуре, используя особое положение французской конституции. Тогда он напомнил, что парламент при этом получает право поставить на голосование резолюцию о доверии правительству.

Всего во французском парламенте обычно заседают 577 депутатов. У правящей партии 292 мандата. Правая оппозиция - "Республиканцы" - занимает 98 мест. Левая оппозиция - социалисты и "Неподчинившаяся Франция" - 26 и 17 мест соответственно.

Спорный законопроект

Внесенный на обсуждение парламента законопроект вызвал крупные протесты во французском обществе, так как он лишает льгот целые категории трудящихся. Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), которые суммарно потеряли уже больше 1 млрд евро. Также в акциях протеста активно участвовали преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Причиной протестов, помимо повышения пенсионного возраста, стало намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока не прекращают акции протеста.

Что касается проекта пенсионной реформы, то его несогласованный вариант с частью внесенных поправок будет отвергнут. Правительство, как сообщил Филипп, одобрит изначальный проект, внеся в него ряд поправок депутатов, которые считает обоснованными.

В новость внесены изменения (03:20 мск) - добавлена информация о голосовании по второму вотуму недоверия