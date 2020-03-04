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Выборы президента США - 2020

Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в штатах Северная Каролина и Вермонт

Реальных соперников во внутрипартийной борьбе у действующего президента США нет, поэтому в Вирджинии "праймериз" республиканцев решили не проводить

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в штатах Северная Каролина и Вермонт. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

3 марта в США проходит так называемый супервторник. В этот день первичные выборы проходят в 14 американских штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. На них выбираются делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.

В ситуации с республиканцами нет никакой интриги - реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у действующего президента Дональда Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Вирджинии - "праймериз" республиканцев в этот день было решено было не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в 13 штатах.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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