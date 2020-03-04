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Сирийско-турецкий конфликт

Эксперт: переговоры Эрдогана и Путина по Идлибу крайне важны для урегулирования в Сирии

Переговоры в Москве могут стать последней дипломатической инициативой Анкары для решения сирийской проблемы, считает турецкий аналитик Имбат Муглу

АНКАРА, 4 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по ситуации в Идлибе, запланированные на четверг, крайне важны для политического урегулирования в Сирии. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС турецкий аналитик Имбат Муглу.

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"Переговоры по Сирии в Москве, которые пройдут между президентами Турции и РФ Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным 5 марта, крайне важны для политического урегулирования в Сирии, - подчеркнул эксперт. - Не исключаю, что у президентов Эрдогана и Путина разные ожидания от встречи 5 марта. Полагаю, что господин Эрдоган будет стараться добиться отвода [сирийской армии] режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе, а также попытается найти совместное [с Путиным] решение проблемы с беженцами. Господин Путин рассчитывает, что Турция смирится с тем, что некоторые территории в Идлибе в последние месяцы перешли под контроль режима [президента Сирии Башара Асада]".

Турецкий аналитик считает, что "если требования лидеров будут слишком разными, то за столом переговоров в Москве будет сложно добиться результатов".

Муглу выразил надежду, что на встрече в Москве лидерам все же удастся добиться прогресса по Идлибу. "Переговоры в российской столице могут стать последней дипломатической инициативой Анкары для решения сирийской проблемы, - считает аналитик. - Это связано с тем, что Турция не примет ту дорожную карту, которую российская сторона предлагала турецким коллегам в ходе переговоров [на уровне смешанных делегаций в Москве и Анкаре]. Надеюсь, что Россия представит Турции новую дорожную карту, которая бы удовлетворила Анкару".

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Как ожидается, стороны обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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