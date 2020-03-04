CNN: Байден удерживает лидерство на праймериз в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден удерживает небольшое лидерство по ходу обработки бюллетеней на первичных выборах (праймериз) в штате Техас. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN .

К настоящему моменту подсчитано примерно 60% бюллетеней. Согласно этим промежуточным данным, Байден заручился поддержкой 30,4% избирателей. Его ближайшего преследователя - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - поддерживают около 28,2%.

Вместе с ними за победу на праймериз в Техасе борются бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг (16,7%), сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (11,6%) и член Палаты представителей Тулси Габбард (0,4%). Байден во вторник одержал победу на первичных выборах в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Сандерс победил в Вермонте, Колорадо, Юте, а также в Калифорнии.

Техас наравне с Калифорнией считается одним из двух наиболее важных для политиков-демократов штатов, в которых проводятся первичные выборы в так называемый супервторник. По результатам праймериз в Техасе будут распределены голоса 228 делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. В Калифорнии таких делегатов 415. Подсчет голосов продолжается, помимо Техаса, в штате Мэн, где в борьбе за голоса 24 делегатов основная борьба также развернулась между Байденом и Сандерсом, которые набирают 33,8% и 32,1% голосов соответственно по результатам обработки 91% бюллетеней.