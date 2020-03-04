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Выборы президента США - 2020

CNN: Байден удерживает лидерство на праймериз в Техасе

По итогам подсчета 60% бюллетеней он заручился поддержкой 30,4% избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден удерживает небольшое лидерство по ходу обработки бюллетеней на первичных выборах (праймериз) в штате Техас. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

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К настоящему моменту подсчитано примерно 60% бюллетеней. Согласно этим промежуточным данным, Байден заручился поддержкой 30,4% избирателей. Его ближайшего преследователя - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - поддерживают около 28,2%.

Вместе с ними за победу на праймериз в Техасе борются бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг (16,7%), сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (11,6%) и член Палаты представителей Тулси Габбард (0,4%). Байден во вторник одержал победу на первичных выборах в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Сандерс победил в Вермонте, Колорадо, Юте, а также в Калифорнии.

Техас наравне с Калифорнией считается одним из двух наиболее важных для политиков-демократов штатов, в которых проводятся первичные выборы в так называемый супервторник. По результатам праймериз в Техасе будут распределены голоса 228 делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. В Калифорнии таких делегатов 415. Подсчет голосов продолжается, помимо Техаса, в штате Мэн, где в борьбе за голоса 24 делегатов основная борьба также развернулась между Байденом и Сандерсом, которые набирают 33,8% и 32,1% голосов соответственно по результатам обработки 91% бюллетеней.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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