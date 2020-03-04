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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что его совет сэкономил бы Блумбергу $1 млрд

Майкл Блумберг ранее объявил о своем выходе из президентской гонки

ТАСС, 4 марта. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выход экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга из президентской гонки, заявив, что тот решил поддержать бывшего вице-президента Джозефа Байдена, чтобы "сохранить лицо".

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"Мини-Майк Блумберг только что "вышел" из президентской гонки. Я мог бы сказать ему очень давно, что у него ничего не выйдет, и он бы сэкономил миллиард долларов, а это много. Теперь он будет вкладывать деньги в кампанию Сонного Джо [Байдена] в надежде сохранить лицо. Но это не сработает!" - написал Трамп в Twitter.

Блумберг в среду объявил о своем выходе из президентской гонки и сообщил, что поддержит Байдена.

Решение о выходе из борьбы Блумберг принял на следующий день после получения крайне неудачных для него результатов первичных выборов в "супервторник", когда в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа - проходило голосование для выдвижения делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа на президентских выборах.

В итоге Блумберг, несмотря на затраченные в ходе предвыборной кампании около $500 млн, одержал победу лишь в Американском Самоа и заручился в целом поддержкой лишь 12 делегатов национального съезда.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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