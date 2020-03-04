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Сирийско-турецкий конфликт

В НАТО осудили действия правительственных сил в Сирии

Генсек альянса Йенс Столтенберг утверждает, что подобные действия привели к "активизации движения беженцев в сторону Турции"

ЗАГРЕБ, 4 марта. /ТАСС/. НАТО осуждает бомбардировки, осуществляемые правительственными силами на территории Сирии. Об этом заявил в среду в Загребе по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы осуждаем неизбирательные бомбардировки, проводимые режимом [президента Башара] Асада и Россией в Сирии", - сказал он. Столтенберг также утверждал, что подобные действия привели к "активизации движения беженцев в сторону Турции".

Ранее в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков акцентировал внимание на том, что Запад выражает фальшивую озабоченность гуманитарной ситуаций в Сирии, тогда как реальную помощь сирийцам на освобожденных территориях оказывает только российский Центр по примирению враждующих сторон и законное правительство арабской республики. Он напомнил, что в 2018 году западные страны и ООН приветствовали подписание сочинских соглашений между РФ и Турцией по идлибской зоне деэскалации, но с того момента никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг провинции Идлиб и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной. Конашенков подчеркнул, что в начале февраля сочинские соглашения в части создания демилитаризованной зоны на глубину 15-20 км были вынужденно реализованы уже сирийскими правительственными войсками, а террористы вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации.

Как заявил в свою очередь Асад телеканалу "Россия 24" в интервью, фрагмент которого был показан в среду, Турция препятствует освобождению Идлиба, чтобы сирийская армия не могла вернуть контроль над восточными районами страны. Он подчеркнул, что, с военной точки зрения, Идлиб является передовым плацдармом, куда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев".

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения войск Сирии и отрядов вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных сил. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе в начале 2020 года.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в арабской республике под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.

Теги
СирияТурцияРоссияХорватияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, ЙенсСирийско-турецкий конфликт
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