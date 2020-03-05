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Из Рады отозвали все законопроекты, инициированные правительством Гончарука

Ранее Гончарук был отправлен в отставку, новым премьером был избран Денис Шмыгаль
Здание Верховной Рады Украины Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание Верховной Рады Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Проекты законов, инициированные прежним правительством Украины во главе с Алексеем Гончаруком, отозваны из Верховной рады. Согласно данным, размещенным на сайте парламента, законодательные инициативы были отозваны в последний день работы предыдущего кабмина 4 марта.

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В частности, пометка "проект отозван" значится в отношении законопроектов "О труде" (так называемый Трудовой кодекс), "О таможенном тарифе", "О мультимодальных перевозках", "О медиации", "Об основах административно-территориального устройстве Украины", "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

Верховная рада уволила Гончарука с должности премьера 4 марта. Это повлекло отставку всего правительства. Новым премьером был избран Денис Шмыгаль, в его правительство пока вошло 15 человек. Еще 5-6 министерских должностей остаются вакантными, их планируется заполнить в ближайшее время.

По данным Комитета избирателей Украины, за полгода работы кабмина Гончарука от имени правительства в Раду были внесены 128 проектов законов. Из них были приняты в качестве законов лишь 25 (12 из которых - технические, касаются преимущественно ратификации международных документов), или около 20% от общего количества.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей ВалерьевичШмыгаль, Денис Анатольевич
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