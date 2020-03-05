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Эксперт: Зеленский через отставку генпрокурора избавляется от агентов внешнего влияния

Директор центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, эта отставка была "закономерным шагом"

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Решение об отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки свидетельствует о том, что президент страны Владимир Зеленский избавляется от так называемых агентов внешнего влияния. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС в четверг украинский политолог, директор центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Дальше держать этого яркого представителя агентов внешнего влияния было нельзя. Мы видим, что Зеленский сделал ставку на отечественный олигархический кооператив", - сказал он. По мнению политолога, отставка Рябошапки была закономерным шагом Зеленского, так как действия генпрокурора шли вразрез с политикой президента. "Рябошапка вместе с правительством давно превратился для Зеленского в часть проблемы, он тянул на дно его рейтинг, - добавил Золотарев. - Последней каплей терпения для президента стал тот факт, что генпрокурор лично блокировал расследование в отношении Петра Порошенко".

Среди других причин отставки Рябошапки политолог назвал его "сомнительную компетенцию". "Основной его миссией было уничтожение генпрокуратуры как правоохранительного института, - подчеркнул политолог. - Затеянная им переаттестация прокуроров привела к тому, что из органов прокуратуры были вычищены не коррупционеры и взяточники, а как раз те рабочие лошадки, которые тянули основной груз работы".

Золотарев обратил внимание на то, что отставка генпрокурора произошла, вопреки заявлениям послов G7 и посольства США в его защиту. "Как последствие этого решения, будет нарастание политического конфликта между Зеленским и так называемыми реформаторами-грантоедами. Они начнут жестко и агрессивно атаковать президента", - заключил Золотарев. Он также добавил, что среди других последствий решения Рады может быть активизация расследования уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко и его окружения.

Украинский юрист Андрей Портнов, комментируя отставку генерального прокурора, назвал ее "мерами по восстановлению государственного суверенитета". "Это не просто увольнение генерального прокурора. Президент Украины показал сегодня, что можно и нужно сопротивляться внешнему управлению, иностранным фондам и посольствам", - написал он в Telegram-канале.

Депутаты Верховной рады на внеочередном заседании вечером в четверг отправили в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку. За проект постановления о выражении ему недоверия проголосовали 263 депутата при 226 необходимых.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРябошапка, Руслан Георгиевич
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