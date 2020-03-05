Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса одобрил в четверг законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты законодательного органа.

Для принятия законопроекта было необходимо одобрение 60 сенаторов, к настоящему моменту его поддержали более 80 законодателей.

Палата представителей Конгресса уже проголосовала по документу в среду. Как ожидается, законодательная инициатива до конца этой недели поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома ранее запрашивал 2,5 млрд долларов на меры по борьбе с распространением заболевания. При этом он заявлял, что не будет против, если Конгресс решит выделить больше средств.