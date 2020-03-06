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Сирийско-турецкий конфликт

Джеффри: Турция не отступит в Идлибе, иначе столкнется с наплывом беженцев

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Турция не сможет справится с потоком беженцев

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри полагает, что Турция не станет сдавать своих позиций в сирийской провинции Идлиб, поскольку в противном случае столкнется с потоком беженцев, которых она физически не в состоянии принять. Такое мнение он высказал в четверг в интервью телекомпании CBS.

Ему был задан вопрос, считает ли, он, что Идлиб может перейти под контроль правительства президента Сирии Башара Асада. "Я не думаю, что Россия и Асад выиграют в Идлибе, и причина заключается в том, что Турция не может отступить, иначе она столкнется с 3 млн новых беженцев в дополнение к 4 млн, которые уже прибыли туда (в Турцию - здесь и далее прим. ТАСС) из Сирии, и они (власти в Анкаре) физически не смогут с этим справиться", - ответил спецпредставитель США. Он считает, что Турции "придется использовать свою значительную военную силу, чтобы остановить наступление" проправительственных сил.

Джеффри попросили уточнить, имеет ли он в виду прямую конфронтацию между страной - членом НАТО и Россией. Согласно его оценке, до последнего времени ситуация складывалась так, что "страна НАТО противостояла по меньшей мере группам российских [военных] советников и тех, кто представляет Россию", а также вооруженным силам Сирии. "Мы считаем вполне вероятным, что турецкие части уже подвергались обстрелу с воздуха российскими самолетами", - утверждал он. "Так что уже сейчас имеется очень опасный уровень конфронтации, и именно поэтому мы на самом деле призываем к прекращению огня, прочному режиму прекращения огня, который устранит опасность реальной конфронтации", - убежден спецпредставитель США. По его мнению, в противном случае турецкие военные, "скорее всего, будут удерживать позиции в Идлибе и не отступят".

Обстановка в Идлибе

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действовало 12 наблюдательных постов турецкой армии, которые следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием "Весенний щит", в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.

Переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
СШАСирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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