Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Выступая в четверг в программе "Право на власть" на телеканале " 1+1 ", Шмыгаль сказал, что вопрос подачи воды в Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса". "Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть ее авторами", - отметил он. Премьер уточнил, что речь идет о подаче воды, "которая может быть использована украинцами для собственных нужд, а не для промышленных объектов". "Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым - это Украина", - заключил он.

Это заявление широко разошлось в СМИ. Однако через пару часов в Facebook премьер взял свои слова обратно, отметив, что его неправильно поняли, а "формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы, например, вопрос подачи воды в Крым".

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал Шмыгаль, добавив, что этот тезис потерялся "в шуме студии".

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года и воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли подачу на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Этот канал был построен в 60-е годы прошлого века для обеспечения маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За прошедшие пять лет в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.