"Ангелы в белых одеждах" — женщины Китая самоотверженно борются с эпидемией

Они жертвуют комфортом, красотой, а иногда и самым ценным — жизнью — в борьбе со вспышкой нового коронавируса

Хотя доля женщин на руководящих постах и в высших эшелонах власти в Китае по-прежнему остается невысокой, влияние прекрасной половины человечества в органах власти КНР и в жизни китайского общества в целом нельзя недооценивать. "Женщины держат половину неба" — гласит лозунг Мао Цзэдуна, он был предложен "великим кормчим" в 1955 году, однако не потерял своей актуальности и в современном Китае. В китайских семьях за редким исключением почти всегда царит матриархат. В небольших семейных предприятиях, крупных компаниях, а также в органах власти и государственных ведомствах всегда есть несколько представительниц прекрасного пола, которые внешне находятся на вторых ролях, а на самом деле выполняют роль того закулисного центра силы и влияния, где на самом деле принимаются важнейшие решения. Хотя в последние годы наметились и обратные тенденции. Вообще же в силу исторических традиций на первых ролях довольно консервативному китайскому обществу по-прежнему гораздо привычнее видеть именно мужчин. Наверное, именно по этой причине многие женщины-эпидемиологи, ученые, врачи и медсестры не так часто появляются в сводках новостей и репортажах телевидения. Однако их вклад в противодействие заболеванию от этого не становится меньше. Косы с плеч Женщины, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, временно прощаются не только со своими родными и близкими, но и с собственной красотой. 27 января газета "Чайна дейли" опубликовала фото 30-летней Шань Ся — медсестры Народной больницы при Уханьском университете (город Ухань в провинции Хубэй — эпицентр вспышки заболевания). Две ее фотографии — с длинным волосами и с бритой головой — были размещены на официальном сайте издания, после чего просочились не только в китайские СМИ, но и в социальные сети. Шань Ся буквально стала женским лицом борьбы с эпидемией. Сама китаянка, мама двоих детей, рассказала, что рассталась с волосами, чтобы снизить риск заражения, а также для экономии времени при надевании и снятии защитного костюма. Нужно сказать, что густая длинная коса является неотъемлемым элементом женской красоты в Китае. Несмотря на то что в последние годы все больше девушек отдают предпочтение коротким стрижкам, на всех картинах, фресках, а также в исторических фильмах китайские красавицы носят длинные косы. Однако примеру Шань Ся последовали тысячи китайских медсестер. Видеоролики и снимки того, как "ангелам в белых одеждах", именно так в соцсетях Китая теперь называют санитарок, сбривают волосы, стали вирусными в китайском интернете. На этих кадрах по лицам молодых девушек, многие из которых не были замужем, текут слезы, в то время как их роскошные локоны падают на пол под жужжание электробритвы. Истинное лицо борьбы с коронавирусом При слове "медсестра" многие ожидают увидеть девушку в белом халате с маской на лице и, возможно, перчатками на руках. Однако в буднях борьбы с коронавирусом этот образ изменился до неузнаваемости. В разгар эпидемии в Ухане и провинции Хубэй весь медперсонал был облачен в специальные костюмы биологической защиты: бесформенный комбинезон покрывает все тело. Небольшое отверстие для лица скрыто запотевшей изнутри стеклянной или пластиковой маской. По этой причине острую реакцию среди интернет-пользователей вызвали снимки медсестер после рабочей смены: это изможденные девушки с припухшими глазами, воспаленной, покрасневшей кожей и многочисленными мозолями и кровоподтеками от масок и резиновых фиксаторов — все это последствия того, что им приходится весь день носить костюмы биологической защиты.

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Как рассказала медсестра Ван Хайся, которая приехала в Ухань из города Нинбо (восточная китайская провинция Чжэцзян), сам процесс облачения в специальную форму занимает около 30 минут. "Прежде всего мы моем руки, затем надеваем защитную одежду, маску, перчатки, покрываем голову и так далее, — приводит ее слова газета "Чжэцзянбао". — Каждый шаг очень важен и не терпит небрежности. Только после этого мы приступаем к работе". Рабочий день в больнице, где трудится Ван Хайся, разделен на шесть смен по четыре часа. "В первую очередь после работы хочется принять душ. В костюмах очень душно и жарко: сложно дышать, голова постоянно потная, от таких условий начинают выпадать волосы", — поделилась она. Во время эпидемии медперсонал входит в особую группу риска, поэтому врачи и медсестры работают вахтами, которые длятся по несколько недель. Все это время они не видятся со своими близкими, возлюбленными, супругами и детьми, чтобы не подвергать их риску заражения. После работы с инфицированными костюм сам может стать источником заражения, поэтому его необходимо утилизировать. В условиях острого дефицита защитных средств медсестры и врачи старались экономить экипировку и снимать ее только после окончания смены: для этого они трудились без перерыва на прием пищи и надевали под костюм подгузники для взрослых. По данным информационного портала "Жэньминьван", около 50% врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом, — женщины. Среди санитаров этот показатель достигает 90%. Из-за нехватки медперсонала многим из них приходится оставлять близких и выполнять свой долг даже во время беременности. В китайских соцсетях циркулирует много историй о том, как у некоторых медсестер из-за физической и нервной нагрузки случался выкидыш, однако даже после этого они возвращались на передовую борьбы с эпидемией. Не только врачи и медсестры Не только женщины-медработники трудятся наравне с мужчинами в нынешней тяжелой ситуации. Это касается и членов высшего руководства страны. Пожалуй, первой здесь на ум приходит вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, курирующая вопросы культуры, образования и здравоохранения. Сунь Чуньлань является единственной женщиной среди 25 членов Политбюро Центрального комитета Компартии Китая. В разгар эпидемии 69-летний политик целый месяц проработала непосредственно на передовой — в провинции Хубэй. Одной из ее задач была координация действий центрального правительства и местных властей в городе Ухань, который с 23 января фактически отрезан от внешнего мира и находится на карантине.

Кроме нее можно привести и другие примеры — 73-летнего китайского эпидемиолога Ли Ланьцзюань. Именно ей пришлось многократно выступать на пресс-конференциях и разъяснять китайской и международной публике причины, из-за которых центральным властям КНР пришлось ввести карантин в 11-миллионном Ухане.

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В этом же ряду — генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Вэй. Она является одной из немногих женщин в генералитете китайских вооруженных сил, а ее опыт и заслуги признаются не только военными, но и гражданскими специалистами. 54-летняя Чэнь Вэй специализируется на биологической и химической защите, является академиком Академии инженерных наук Китая и директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК. Еще в начале эпидемии, во второй половине января, она и ее команда прибыли в Ухань для установления источника происхождения коронавируса, исследования вызываемой им болезни и выработки средств и методов лечения и противодействия эпидемии. Чэнь Вэй руководит группой исследователей в лаборатории с наивысшим уровнем биологической защиты — BSL-4. Это единственное подобное учреждение в Китае, в котором могут вестись работы с наиболее опасными бактериями, вирусами и другими микроорганизмами, и по иронии судьбы находится оно в Ухане — эпицентре нынешней эпидемии. Чэнь Вэй служит в рядах НОАК с 1988 года: за ее плечами борьба со вспышкой атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, а также с лихорадкой, вызванной вирусом Эбола, в 2014–2016 годах в Африке. По данным гонконгских СМИ, ее команда заявила, что специальный назальный спрей, разработанный во время вспышки атипичной пневмонии, эффективно защищает медперсонал от инфицирования коронавирусом. Этот спрей уже успел себя хорошо зарекомендовать во время нынешней эпидемии, однако не может производиться массово и широко применяться из-за "высокой себестоимости, сложностей производства и побочных эффектов". Команда Чэнь Вэй также была одной из первых групп исследователей, которые начали разрабатывать методику лечения тяжелобольных пациентов путем переливания им плазмы крови выздоровевших от коронавируса доноров, в которой содержатся антитела. Эта методика успешно зарекомендовала себя и позволила спасти множество инфицированных коронавирусом, чье состояние оценивалось как критическое, а другие способы терапии им не помогали или были опасными из-за их тяжелого состояния или сопутствующих заболеваний. Тесты вакцины на себе В настоящее время группа исследователей во главе с Чэнь Вэй занимается разработкой вакцины от коронавируса. Лабораторные тесты на животных, а затем клинические испытания на людях при разработке вакцины обычно занимают месяцы, а то и годы, по этой причине она и семь ее коллег еще до начала официальных испытаний применили препарат на себе.