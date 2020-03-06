Асад доволен результатами переговоров Путина и Эрдогана

ТАСС, 6 марта. Лидер Сирии Башар Асад доволен результатами, которых удалось достичь российскому руководству на переговорах 5 марта с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA со ссылкой на заявление канцелярии главы сирийского государства по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Встреча, за которой следил весь мир". Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

"Президент Асад в ходе беседы выразил надежду на то, что достигнутые договоренности будут иметь положительные последствия для сирийского народа, в частности, в гуманитарной, социальной и экономической сфере, в том случае, если турецкая сторона выполнит свои обязательства", - отмечается в заявлении.

Во время беседы, как указывается в нем, было также отмечено, что российско-турецкие договоренности нацелены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии и будут способствовать "созданию благоприятной атмосферы для возобновления политического процесса".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Сирии Башара Асада об итогах своих переговоров по ситуации в Идлибе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.