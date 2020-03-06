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Сирийско-турецкий конфликт

Асад доволен результатами переговоров Путина и Эрдогана

Президент Сирии выразил надежду на то, что достигнутые договоренности будут иметь положительные последствия

ТАСС, 6 марта. Лидер Сирии Башар Асад доволен результатами, которых удалось достичь российскому руководству на переговорах 5 марта с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA со ссылкой на заявление канцелярии главы сирийского государства по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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"Президент Асад в ходе беседы выразил надежду на то, что достигнутые договоренности будут иметь положительные последствия для сирийского народа, в частности, в гуманитарной, социальной и экономической сфере, в том случае, если турецкая сторона выполнит свои обязательства", - отмечается в заявлении.

Во время беседы, как указывается в нем, было также отмечено, что российско-турецкие договоренности нацелены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии и будут способствовать "созданию благоприятной атмосферы для возобновления политического процесса".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Сирии Башара Асада об итогах своих переговоров по ситуации в Идлибе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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