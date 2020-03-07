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Сирийско-турецкий конфликт
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Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе

АНКАРА, 7 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.

"Под руководством нашего президента был сделан важный шаг к политическому урегулированию в Идлибе, - приводит его слова Анатолийское агентство. - Мы по-прежнему будем сдерживающей силой для препятствования нарушениям режима прекращения огня. С момента его вступления в силу не было никаких нарушений".

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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