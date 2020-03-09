Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов планирует предъявить обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам, - подчеркнули в прокуратуре. - Ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса".

Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.