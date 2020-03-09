{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам

В ведомстве уточнили, что речь идет о ликвидации рейса MH17 и убийстве 298 человек, находившихся на борту

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов планирует предъявить обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам, - подчеркнули в прокуратуре. - Ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса".

Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
СМИ: действующий глава Афганистана Ашраф Гани принял присягу президента страны
Президентские выборы в Афганистане прошли в сентябре прошлого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС