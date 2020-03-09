МАГАТЭ не зафиксировало изменений в выполнении Ираном ядерной сделки

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало изменений в выполнении Ираном его обязательств в рамках ядерной сделки после объявления Тегерана о пятом шаге отклонения от реализации этого соглашения. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства в Вене.

"На сегодняшний день агентство не зафиксировало каких-либо изменений в реализации Ираном его ядерных обязательств в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) из-за сделанного им ранее объявления, а также в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД", - отметил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - добавил Гросси.

5 января Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.