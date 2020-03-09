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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

МАГАТЭ не зафиксировало изменений в выполнении Ираном ядерной сделки

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы заявленные Тегераном в соответствии с Соглашением о гарантиях ядерные материалы не направлялись на другие цели

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало изменений в выполнении Ираном его обязательств в рамках ядерной сделки после объявления Тегерана о пятом шаге отклонения от реализации этого соглашения. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства в Вене.

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"На сегодняшний день агентство не зафиксировало каких-либо изменений в реализации Ираном его ядерных обязательств в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) из-за сделанного им ранее объявления, а также в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД", - отметил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - добавил Гросси.

5 января Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаГросси, Рафаэль
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