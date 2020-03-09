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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

В Нидерландах заявили, что обвиняемым по делу MH17 грозит пожизненное заключение

Ранее прокуратура страны предъявила обвинения четырем подозреваемым по двум пунктам

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Максимальным наказанием для обвиняемых по делу MH17 является пожизненное заключение. Об этом заявила в понедельник представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар.

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"Максимальным наказанием по выдвинутым обвинениям является пожизненное заключение", - сказала она.

Ранее прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по двум пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, что является наказуемым в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, что является наказуемым в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса.

Теги
НидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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