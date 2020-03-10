Голландская прокуратура предлагает вызвать Пулатова в качестве свидетеля по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Голландская прокуратура предлагает вызвать россиянина Олега Пулатова, обвиняемого в причастности к крушению MH17, в качестве свидетеля. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер.

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"Защита не исключает, что Пулатов захочет сделать заявление в определенное время. Если защита на данный момент не может принять решения относительно формата, мы бы хотели предложить вызвать его в качестве свидетеля по делам других обвиняемых", - сказал он. Каким образом это может быть сделано, Бергер не уточнил.

В настоящее время Пулатов проходит обвиняемым по делу. Он является единственным из четырех обвиняемых, кого представляет группа адвокатов. Судебный процесс над остальными тремя лицами проходит заочно.

Ранее окружной суд Гааги сообщил, что для организации процесса в голландское законодательство были внесены некоторые изменения. Они, в частности, позволяют подозреваемым и свидетелям принимать участие в процессе удаленно, посредством видеоконференцсвязи. В то же время, как заявила во вторник прокуратура, законы Нидерландов не позволяют проводить допрос обвиняемых по видеосвязи, если речь идет о делах, связанных с гибелью людей.