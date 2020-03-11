NYT: Байден гарантировал себе победу на праймериз в четвертом штате

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в штате Айдахо. Такие оценки представила в среду газета The New York Times .

По ее выкладкам, Байден набирает в Айдахо более 48%. Его главный соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 42,5%. Эти цифры отражают данные, поступившие с 80% участков.

Демократическая партия США во вторник провела первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон, а также собрания партийных активистов (кокусы) в штате Северная Дакота. На кону суммарно более 360 голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Байден победил в четырех из шести штатов. Исход голосования пока не решен в Вашингтоне и Северной Дакоте.

До начала голосования во вторник Байден лидировал по числу поддерживающих его делегатов. У него было 670 голосов, у Сандерса - 574. С учетом праймериз и кокусов во вторник бывший вице-президент наращивает свое преимущество до 823 делегатов по сравнению с 663 у сенатора от штата Вермонт. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться голосами 1991 делегата.