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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы

Официального заявления ЕС, как отмечает агентство, пока не последовало

ТАСС, 12 марта. США не согласовывали и не координировали с ЕС введение с пятницы, 13 марта, запрета на въезд в страну иностранцев, прибывающих из европейских государств, исключение сделано только для Великобритании. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

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"Не было ни предварительного уведомления, ни [попыток] скоординировать усилия, как сказал президент [США Дональд Трамп]", - отметил дипломат.

Официального заявления ЕС, как отмечает Reuters, пока не последовало.

О запрете на въезд из ЕС объявил в среду президент Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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