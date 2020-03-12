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Макрон заявил, что муниципальные выборы в марте состоятся, несмотря коронавирус

Президент Франции также заявил, что намерен обсудить с Дональдом Трампом меры G7 по противодействию коронавирусу

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил проведение в марте в стране муниципальных выборов, несмотря на распространение заболевания, вызванного новым типом коронавируса. С таким заявлением он выступил в четверг в телевизионном обращении к стране.

"Мы проконсультировались с медицинскими специалистами - ничто не препятствует тому, чтобы муниципальные выборы были проведены", - сказал французский лидер. "Даже пожилые люди могут прийти на избирательные участки", - подчеркнул Макрон.

В то же время он призвал лиц старше 75 лет быть крайне осторожными в условиях распространения коронавируса. "Старайтесь максимально воздержаться от контактов, оставайтесь как можно больше дома", - сказал президент, обращаясь к пожилым французам. При этом он предупредил и молодое поколение, сказав, что, по мнению экспертов, "молодые люди будут во следующей фазе эпидемии более подвержены заболеванию, чем раньше".

Муниципальные выборы во Франции пройдут в два тура - 15 и 22 марта. Наиболее ожесточенная борьба должна развернутся за пост мэра французской столицы - Парижа.

Закрытие школ

Школы, ясли и университеты Франции будут временно закрыты с 16 марта в связи с распространением коронавируса,сообщил президент Франции.

"Ясли, школы, колледжи, лицеи и университеты будут закрыты с понедельника до иного распоряжения", - сказал Макрон. Президент Франции также призвал французов "ограничить свои поездки", а соотечественников старшего возраста - "оставаться дома как можно дольше".

Макрон подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса стала "самым тяжелым санитарным кризисом, с которым сталкивалась Франция за последнее столетие".

Меры G7 по противодействию коронавирусу

Эмманюэль Макрон сообщил что проведет по телефону 13 марта обсуждение с президентом США Дональдом Трампом тех мер, которые может принять "большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в борьбе против заболевания, вызываемого коронавирусом. Макрон выступал с телевизионным обращением к французам в связи со сложившейся в стране и мире ситуации.

"В пятницу я проведу обсуждение по телефону с президентом США Дональдом Трампом мер, которые могут быть приняты против распространения заболевания", - сказал французский лидер.

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