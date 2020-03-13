Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Канадский парламент приостанавливает свою деятельность до 20 апреля в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом в пятницу написал в своем Twitter лидер правящей Либеральной партии в Палате общин (нижней палате парламента) Пабло Родригес.

"Ради защиты здоровья и безопасности канадцев Палата общин приостанавливает работу до 20 апреля", - отметил он.

По данным телеканала Global News, это решение поддержали все представленные в парламенте пять партий и один независимый кандидат.

В четверг стало известно, что у супруги премьер-министра Джастина Трюдо обнаружен коронавирус. Она находится в самоизоляции на домашнем карантине. По решению докторов, Трюдо также ближайшие две недели будет работать из дома, а все запланированные встречи он будет проводить в формате телефонных разговоров и телеконференций. В пятницу ожидается обращение Трюдо к нации.

В Канаде первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 января в провинции Онтарио. По последним данным, вирус выявлен у 159 человек, один заразившийся умер. Больше всего заболевших в Онтарио - 59 человек. В этой провинции проживают 14,5 млн человек, в ней расположены города Оттава и Торонто. Власти Онтарио в пятницу распорядились о закрытии всех школ с 14 марта по 5 апреля. В регионе отменены все детские спортивные секции, соревнования и общественные мероприятия. Также в некоторых школах провинции Квебек отменены занятия.