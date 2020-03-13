Встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона пройдет онлайн

как он распространяется по планете

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Встреча лидеров Великобритании, Германии, Турции и Франции, запланированная на 17 марта в Стамбуле, пройдет в формате телеконференции. Об этом сообщил в пятницу телеканал Habertürk TV.

По его данным, было решено провести переговоры Бориса Джонсона, Ангелы Меркель, Тайипа Эрдогана и Эмманюэля Макрона в подобном формате из-за мер безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, а также миграционный кризис на границе Турции и ЕС.