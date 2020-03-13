{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона пройдет онлайн

Запланированная на 17 марта в Стамбуле встреча пройдет в формате телеконференции из-за распространения коронавируса
На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Встреча лидеров Великобритании, Германии, Турции и Франции, запланированная на 17 марта в Стамбуле, пройдет в формате телеконференции. Об этом сообщил в пятницу телеканал Habertürk TV.

По его данным, было решено провести переговоры Бориса Джонсона, Ангелы Меркель, Тайипа Эрдогана и Эмманюэля Макрона в подобном формате из-за мер безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, а также миграционный кризис на границе Турции и ЕС.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Reuters: посла КНР вызвали в Госдеп после заявлений МИД Китая о происхождении коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС