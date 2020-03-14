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Распространение коронавируса нового типа

Меркель: ситуация с коронавирусом является общим вызовом для Европы и мира

Канцлер Германии заверила, что правительство сделает все необходимое, чтобы стабилизировать экономику в этой особенной ситуации

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса является общим вызовом для всех стран и требует совместных действий. Об этом заявила в пятницу вечером канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с представителями деловых кругов ФРГ, на которой обсуждались экономические последствия пандемии.

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"Коронавирус является общим вызовом для всех стран в Европе и мире", - приводит слова Меркель пресс-служба кабмина Германии. По мнению канцлера, "в этой связи необходимы совместные действия" по преодолению кризиса.

Меркель заверила на встрече, что правительство сделает "все необходимое, чтобы стабилизировать экономику в этой особенной ситуации". "Финансовые резервы есть", - констатировала она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. В Германии заразились более 3 тыс. человек, умерли восемь.

 

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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