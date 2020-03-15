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Украинская оппозиция осудила акцию радикалов у посольства России в Киеве

"Оппозиционная платформа - За жизнь" упрекнула власти Украины в бездействии

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) осудила состоявшуюся накануне акцию радикалов у российского посольства на Украине и упрекнула власть в бездействии. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в воскресенье.

"Очередная акция неонацистов - следствие системной политики их безнаказанности, которую последовательно проводит власть", - отмечается в документе. При этом в ОПЗЖ обратили внимание на то, что за последние дни произошло несколько резонансных событий с участием радикалов, чему "власть не может положить конец". Более того, считают в партии, власть проводит системную политику безнаказанности радикалов, идет у них на поводу, что является "не просто жалким зрелищем, а приговором для страны".

"Ура-патриотические маргиналы, громко именующие себя добровольцами, провели показательную акцию под стенами посольства РФ. Фашиствующие молодчики из "Нацкорпуса", "Азова", "Черного корпуса" и прочих радикальных организаций играли мускулами на камеру, демонстрируя всему миру, кто на самом деле управляет страной", - констатировали в ОПЗЖ. Власть, считают в партии, окончательно утратила монополию на применение силы, а весь мир увидел, что на Украине "повестку дня формируют не власть, не гражданское общество, не миллионы украинцев, проголосовавших на выборах за мир и стабильность, а неонацисты и ура-патриоты - боевые отряды "партии войны".

В этой связи в ОПЗЖ поставили под сомнение реинтеграцию Донбасса. "О каком мире, о какой реинтеграции Донбасса может идти речь, если власть, избранная большинством, идет на поводу у меньшинства? Во всех вопросах. Беснование так называемых патриотов, сеющих ненависть и привыкших зарабатывать на войне, показало, что украинские власти недоговороспособны", - отмечается в заявлении. В партии считают, что Украина "так же далека от цивилизованного общества, как далеки заявления властей о приверженности миру и минским соглашениям".

В минувшую субботу радикалы провели митинг возле здания посольства РФ, они протестовали против новых договоренностей в Минске, подписанных главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Выступающие утверждали, что Украина сдает позиции и идет на поводу у России. "Это государственная измена", - скандировали митингующие. Они заявили, что "не допустят капитуляции". В ходе митинга радикалы выстрелили в здание посольства из ракетницы и забросали файерами и петардами двор диппредставительства.

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